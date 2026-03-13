Victoria Villarruel habría denunciado penalmente a Luis Petri

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, habría presentado una denuncia penal contra el ex ministro de Defensa, Luis Petri, en medio de un cruce político que tomó repercusión en las últimas horas.

Según trascendió, la presentación judicial incluiría acusaciones por calumnias o falsa imputación, injurias, otros atentados contra el orden público y amenaza de rebelión.

El planteo judicial se habría originado tras una serie de declaraciones públicas y cruces entre ambos dirigentes, que generaron comentarios y repercusiones en el escenario político nacional.

De acuerdo con versiones difundidas en distintos ámbitos políticos, desde el entorno de Victoria Villarruel considerarían que las manifestaciones atribuidas a Petri podrían afectar su honor y su rol institucional, motivo por el cual se habría decidido recurrir a la Justicia.

Hasta el momento no se difundió una respuesta oficial del entorno de Luis Petri respecto de la supuesta denuncia.

Por ahora se trata de versiones que circulan en el ámbito político y judicial, por lo que habrá que esperar eventuales confirmaciones o definiciones sobre el curso que podría tomar la presentación.