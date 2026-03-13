Concejales de Plottier buscan suspender el sistema de fotomultas

Concejales de distintos bloques del Concejo Deliberante de Plottier presentaron un proyecto de ordenanza para suspender el sistema de fotomultas que comenzó a implementarse en el ejido municipal.

La iniciativa propone dejar sin efecto en todos sus términos los actos administrativos vinculados al sistema de control electrónico de infracciones de tránsito, contemplado en la Ordenanza 3591/14, hasta que se brinden explicaciones y se analice su funcionamiento.

En el mismo proyecto, los concejales solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal que en un plazo de cinco días hábiles informe diversos aspectos vinculados a la implementación del sistema.

Entre los puntos requeridos figuran la fundamentación de la medida, las proyecciones de recaudación, el nombre y razón social de la empresa contratada y una copia del contrato o convenio firmado para la prestación del servicio.

El pedido también incluye detalles sobre el proceso de selección utilizado para la contratación, el instrumento legal que lo respalda, además de las infracciones que contempla el sistema y las sanciones económicas correspondientes.

Otro de los puntos solicita aclarar el procedimiento previsto para notificar a los ciudadanos infractores, así como un informe técnico y legal que justifique el uso de un número de WhatsApp privado para la gestión de cobros, reclamos y planes de pago.

Los concejales también pidieron que se explique por qué se habría desplazado o limitado la competencia del Tribunal de Faltas de Plottier en el proceso de validación, notificación y juzgamiento de las infracciones, funciones que según se indica habrían sido delegadas en una empresa privada.

El proyecto además solicita un plan de difusión para informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema, y detallar qué porcentaje de la recaudación recibiría la empresa prestadora, cuánto correspondería al municipio y cuál sería el destino de esos fondos.

Finalmente, se requirió una copia certificada del decreto municipal que reglamenta la implementación del sistema, junto con la fecha y número de publicación en el Boletín Oficial, tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal.