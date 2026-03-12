El fin de la austeridad: El archivo que Manuel Adorni ya no puede silenciar

Durante años, Manuel Adorni construyó su carrera política y mediática sobre una sola palabra: “Fin”. Con ese remate, sentenciaba en redes sociales cada gasto, cada viaje y cada privilegio de lo que él denominaba “la casta”. Sin embargo, el 2026 lo encuentra del otro lado del mostrador, y el archivo —ese juez implacable de la política argentina— está cobrando sus deudas con intereses.

El “Efecto Uber” del Avión Presidencial ARG-01

La polémica estalló con el viaje oficial a Nueva York para la “Argentina Week 2026”. Lo que debía ser una misión para atraer inversiones terminó en un escándalo de ética pública cuando se confirmó que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, viajó en el ARG-01.

La justificación de Adorni, lejos de calmar las aguas, encendió la indignación en las redes:

“Vengo a deslomarme una semana en Estados Unidos y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. Presidencia la invitó”.

Esta frase marca un antes y un después. Para un funcionario que llegó al poder bajo la bandera de “no hay plata”, la idea de que la “invitación de Presidencia” sea una excusa válida para el traslado de familiares en bienes del Estado resulta, cuanto menos, cínica.

Cuando Adorni era el Fiscal de “La Nuestra”

Lo que hace que esta situación sea insostenible no es solo el viaje en sí, sino la feroz contradicción con su pasado. Manuel Adorni es, quizás, el funcionario que más ha abusado de la crítica al gasto ajeno, lo que hoy lo deja sin margen de maniobra.

El archivo no perdona:

Crítica a las comitivas: En 2022, Adorni tuiteaba con indignación contra el gobierno anterior por viajar con asesores y familiares mientras “la mitad del país es pobre”. El decreto olvidado: En agosto de 2024, ya como vocero, el propio Adorni anunció un decreto que prohibía el uso de aeronaves públicas para cuestiones particulares. Hoy, ese decreto parece papel mojado frente a su “necesidad personal” de compañía. La logística del privilegio: Justificar la presencia de su esposa alegando que “había lugar” y que “duermen en la misma cama” es un argumento que el Adorni de Twitter hubiera despedazado calificándolo de “tercermundista”.

De Punta del Este a la Quinta Avenida: Lujos bajo la lupa

No es solo el avión oficial lo que erosiona su imagen. Se han sumado reportes sobre un vuelo privado a Punta del Este durante el carnaval de 2026, con un costo estimado de US$ 3.600. La explicación de su entorno fue confusa, alimentando la sensación de falta de transparencia.

A esto se le suma su estadía en el hotel The Langham en Nueva York, donde las habitaciones pueden alcanzar cifras astronómicas. Mientras el discurso oficial exige sacrificios extremos a jubilados y trabajadores, el Jefe de Gabinete parece habitar una realidad paralela de confort financiada por las estructuras del Estado.

Conclusión: ¿La casta era el otro?

El problema de Adorni no es solo el viaje; es la erosión total de su autoridad moral. Cuando un funcionario justifica privilegios personales con la misma ligereza que sus antecesores, el relato de la “nueva política” se desmorona por completo.

Adorni ha pasado de ser el verdugo de los privilegios a ser su principal abogado defensor. Al final del día, la realidad demuestra que el “Fin” no era para los privilegios, sino para la coherencia. Fin.