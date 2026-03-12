Senadores cobrarán más de $11 millones por mes

Los integrantes del Senado de la Nación Argentina recibirán un nuevo incremento salarial luego del acuerdo paritario alcanzado por los trabajadores legislativos. Con la actualización, las dietas de los senadores pasarán a superar los $11,6 millones mensuales a partir de marzo.

El aumento surge del convenio firmado por los gremios que representan al personal del Congreso: la Asociación del Personal Legislativo, ATE y UPCN. Las organizaciones acordaron una suba salarial acumulada del 12,5% entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

Debido a que las dietas de los senadores están vinculadas al esquema salarial del personal legislativo, cualquier actualización en las paritarias impacta directamente en sus ingresos.

El acuerdo contempla incrementos distribuidos en distintos tramos: 2% retroactivo en diciembre, 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

Hasta noviembre de 2025, el salario bruto de los senadores se estimaba en $10,2 millones, compuesto por 2.500 módulos salariales, a los que se suman 1.000 módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Desde los gremios legislativos señalaron que el acuerdo representa un alivio para el personal, aunque aclararon que la suba del 12,5% acumulado no implica el cierre definitivo de las negociaciones salariales.

Fuentes parlamentarias indicaron además que las gestiones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habrían contribuido a acelerar el acuerdo paritario ante el malestar de asesores que pasaron desde el Ejecutivo a su despacho en la Cámara alta.

En contraste, los salarios de los integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina no están atados al sueldo del personal legislativo. Actualmente, cada diputado percibe alrededor de $6 millones brutos, unos $4,5 millones netos, más $600.000 por gastos de representación.