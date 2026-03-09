Presentan un proyecto para prohibir los “trapitos” en Neuquén

El concejal Joaquín Eguía presentó este lunes un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de Neuquén que propone prohibir la actividad de limpiavidrios, conocidos como “trapitos”, en toda la ciudad.

La iniciativa plantea sanciones económicas para quienes realicen esta práctica en la vía pública, el decomiso de los elementos utilizados y la creación de un registro municipal para quienes actualmente se dedican a esta actividad.

El proyecto también prevé la incorporación de un botón de denuncia en la aplicación municipal “Neuquén te cuida” para que los vecinos puedan reportar la presencia de limpiavidrios en la calle.

A continuación, el texto completo del proyecto presentado:

Texto del proyecto

Bloque FUERZA LIBERTARIA

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén

ARTÍCULO 1°): PROHIBICIÓN TOTAL.

Prohíbase en todo el ejido de la Ciudad de Neuquén la actividad de limpiavidrios (“trapitos”) en la vía pública.

ARTÍCULO 2°): MODIFÍQUESE el Artículo 74° del Anexo I, Libro 2, Capítulo V, de la Ordenanza N°12028, el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 74°):

Quienes no cumplan la presente norma serán pasibles de:

Decomiso inmediato de baldes, cepillos, detergentes y cualquier elemento utilizado para la actividad.

Multas económicas severas (de 100 a 1000 módulos):

100 módulos quienes sean encontrados limpiando.

B. 350 módulos a quienes sean encontrados marcando autos.

C. 500 módulos a quienes sean encontrados acosando física y verbalmente a mujeres.

D. 1000 módulos a quienes sean encontrados rompiendo vehículos.

Además, trabajos comunitarios obligatorios en áreas de limpieza urbana para reincidentes.

El valor del módulo equivale al valor actual de 1 litro de Nafta Super.

ARTÍCULO 3°): PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y ACOSO.

Ante la detección de conductas que impliquen acoso (especialmente hacia mujeres), amenazas o daños a vehículos, la Policía de la Provincia procederá a la detención inmediata del infractor y su puesta a disposición de la justicia bajo los cargos de Extorsión y Daño.

ARTÍCULO 4°): DENUNCIA “NEUQUÉN ALERTA”.

El Municipio en conjunto con la Jefatura de Policía del Neuquén habilitará un botón específico en la App “Neuquén te cuida” para que el vecino denuncie en tiempo real la ubicación de estas actividades, permitiendo una respuesta rápida de los móviles de seguridad.

ARTÍCULO 5°): REGISTRO DE LIMPIAVIDRIOS.

La municipalidad de Neuquén mediante el área correspondiente llevará adelante un registro de aquellas personas que estén en la vía pública realizando este trabajo.

ARTÍCULO 6°): PROGRAMA DE BENEFICIOS.

La Municipalidad de Neuquén mediante las áreas correspondientes llevará adelante un programa de beneficios impositivos para PyMES que den capacitaciones y empleo formal a quienes firmen parte del Registro de Limpiavidrios, dejando el acuerdo entre el Estado Municipal y el sector privado en beneficio mutuo.