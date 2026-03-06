Figueroa y Pullaro firmaron acuerdo productivo entre provincias

Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmaron un convenio marco de cooperación orientado a fortalecer el desarrollo productivo e industrial entre ambas provincias, con especial foco en la participación de empresas proveedoras vinculadas a los sectores de petróleo y gas.

El acuerdo se rubricó en el auditorio del Centro PyME-ADENEU, con la presencia de autoridades provinciales, representantes de cámaras empresarias y delegaciones de compañías interesadas en ampliar vínculos comerciales y productivos.

Durante el acto, Figueroa señaló la importancia de avanzar en un federalismo productivo y sostuvo que el crecimiento del país dependerá en gran parte del impulso que puedan generar las provincias. En ese marco, planteó la necesidad de coordinar políticas que favorezcan la producción y el empleo.

El mandatario neuquino remarcó además que el desarrollo de Vaca Muerta debe generar oportunidades para las empresas locales. “Para nosotros es fundamental el compre neuquino. Es algo que no lo negociamos”, afirmó.

También expresó que el país necesita priorizar el crecimiento económico y productivo por sobre las discusiones políticas. “Basta de rosca política, la rosca política no conduce a ningún lugar”, sostuvo.

Por su parte, Pullaro destacó el potencial de articulación entre ambas economías. Explicó que Santa Fe cuenta con una estructura industrial vinculada al agro, la ciencia y la tecnología, y detalló que alrededor de 350 empresas santafesinas participan actualmente en una mesa de trabajo relacionada con los sectores de gas, minería y petróleo.

El gobernador santafesino indicó que su provincia busca aportar su experiencia industrial y metalmecánica al desarrollo energético que atraviesa la Patagonia. “Estamos convencidos de que Argentina va a salir adelante si logra producir más, crecer económicamente y generar empleo”, afirmó.

En el encuentro también participó el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, quien destacó la importancia de fortalecer el trabajo entre provincias y el sector privado.

El convenio establece líneas de cooperación para promover el desarrollo de proveedores, impulsar instancias de capacitación e intercambio de conocimientos y facilitar la transferencia tecnológica entre industrias de ambas provincias. También contempla la posibilidad de avanzar en una conectividad aérea directa entre Neuquén y Santa Fe.

Tras la firma, el gobierno neuquino presentó herramientas destinadas al desarrollo productivo, entre ellas la Ley Invierta Neuquén y la Ley 3338 de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina.

La delegación santafesina continuará su agenda con visitas a empresas del sector energético, entre ellas el desarrollo de YPF en el área de Loma Campana.