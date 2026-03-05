Mahiques asume en Justicia y arranca la transición

ras la jura de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, el Gobierno activará en las próximas horas una serie de reuniones de transición en la cartera, con el objetivo de ordenar la agenda administrativa y definir los primeros pasos de la nueva gestión.

El acto se realizó este mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada. A partir de ahora, los equipos del flamante funcionario comenzarán a coordinar el traspaso con el entorno del ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona.

El movimiento implica un reordenamiento interno en un área clave para la relación del Ejecutivo con el sistema judicial. Las reuniones estarán encabezadas por los equipos de ambos funcionarios y, en paralelo, también se prevén encuentros entre Sebastián Amerio y Sebastián Viola para revisar expedientes en curso y el estado de distintas áreas del ministerio.

En el oficialismo aseguran que el objetivo es “ordenar la gestión” y evitar interrupciones en los procesos administrativos abiertos. Entre los temas prioritarios aparece el envío de pliegos para cubrir vacancias en la Justicia.

En el Gobierno advierten que hay más de un centenar de cargos de jueces y fiscales pendientes de tratamiento en el Senado, por lo que el nuevo ministro deberá definir cuáles se impulsarán primero en la Comisión de Acuerdos.

La llegada de Mahiques también modifica el equilibrio político dentro del oficialismo. En la Casa Rosada sostienen que la designación consolida la influencia de Karina Milei en el área judicial y reaviva la interna con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien tenía peso en el equipo saliente.

El recambio abre además interrogantes sobre la continuidad de algunos funcionarios clave dentro del ministerio. Uno de los focos está puesto en el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Roque Vítolo.

En los últimos meses, el funcionario encabezó actuaciones administrativas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre ellas figura el pedido de designación de veedores para auditar los estados contables de la entidad.

El expediente se inició luego de que la AFA no presentara el balance correspondiente a 2025 y entregara parte de la documentación requerida, según el Gobierno, de manera incompleta.

En la Casa Rosada aseguran que el nuevo equipo revisará ese trámite junto con otros expedientes sensibles. La definición sobre los veedores en la AFA, el envío de pliegos judiciales al Senado y posibles cambios en organismos dependientes del ministerio aparecen entre las primeras decisiones de la nueva conducción de Justicia.