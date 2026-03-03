Newsletter
martes, marzo 3, 2026
La Libertad Avanza acelera por la Boleta Única

POLITICA
Redacción
La Libertad Avanza reunió este lunes a los responsables provinciales de sus 24 distritos con el objetivo de ordenar la estrategia política y organizativa del espacio de cara a las elecciones legislativas de 2026.

El encuentro fue encabezado por Karina Milei junto a Martín Menem y se desarrolló en las oficinas partidarias ubicadas sobre Avenida de Mayo al 600, en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la conducción del oficialismo definió como prioridad avanzar en la concreción e implementación de la Boleta Única en todo el país para los próximos comicios. Desde el espacio sostienen que se trata de una herramienta central para fortalecer la transparencia y modernizar el sistema electoral.

Durante la reunión también se acordó intensificar el trabajo territorial, ampliar el padrón de afiliados y consolidar la estructura partidaria en cada provincia, en línea con la estrategia de expansión nacional.

La convocatoria se dio luego del cierre de las sesiones extraordinarias y tras el discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, donde anticipó el envío de un paquete de diez iniciativas en nueve meses para impulsar reformas estructurales.

En ese marco, se repasó la hoja de ruta legislativa que incluiría al menos 90 proyectos, entre ellos un nuevo Código Penal, la Ley de Libertad Educativa y una reforma política orientada a eliminar las PASO y reforzar los controles sobre el financiamiento partidario.

La reunión buscó además reforzar la coordinación interna y asegurar un mayor despliegue territorial frente a los desafíos que el oficialismo enfrenta tanto en el Congreso como en las provincias.

