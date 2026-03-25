Gaido mantuvo agenda ambiental en el Gobierno de Tokio

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, junto al secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado, mantuvieron una reunión con autoridades del Gobierno Metropolitano de Tokio y su Ministerio de Ambiente, en el marco de una agenda centrada en la gestión de residuos.

Durante el encuentro, se expuso el funcionamiento del sistema integral de recolección, reciclaje y reutilización que se aplica en el área metropolitana japonesa, una de las más pobladas del mundo, con más de 38 millones de habitantes.

La experiencia permitió conocer en detalle los procesos implementados en un entorno de alta densidad poblacional, con énfasis en el aprovechamiento de residuos y la eficiencia en la gestión urbana.

Desde la delegación neuquina indicaron que estos intercambios facilitan la incorporación de herramientas y conocimientos para fortalecer políticas públicas vinculadas a la sustentabilidad.

El objetivo es avanzar hacia un modelo que mejore el tratamiento de residuos y consolide una ciudad más limpia, con capacidad de respuesta frente a los desafíos ambientales.