El Senado habilita tratar el pliego de Crexell

La comisión de Acuerdos del Senado habilitó el tratamiento en el recinto del pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá, en medio de cuestionamientos durante el debate parlamentario.

La designación reavivó críticas vinculadas a su voto en la Ley Bases, donde sectores del kirchnerismo señalaron presuntas negociaciones a cambio de cargos diplomáticos. El senador Carlos Linares calificó la situación como “un escándalo” y recordó que la votación había quedado empatada, con el voto de Crexell como decisivo.

Desde ese espacio también se puso en duda su idoneidad y se plantearon objeciones sobre el proceso de designación.

Por su parte, Crexell rechazó las acusaciones y sostuvo que actuó conforme a sus convicciones. Afirmó además que las denuncias judiciales relacionadas fueron archivadas y que considera el tema cerrado.

Durante la discusión, también intervino Florencia López, quien cuestionó el sentido de su voto y deslizó sospechas sobre posibles irregularidades. La exsenadora respondió señalando inconsistencias en las críticas y defendió su trayectoria.

El pliego quedó formalmente listo para su tratamiento en el recinto, donde se definirá su designación definitiva como representante diplomática.