Fallo por YPF: Milei celebró la decisión de la Cámara

El presidente Javier Milei habló por cadena nacional tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos que favoreció a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, y destacó la decisión como un punto de inflexión en un litigio de alto impacto económico.

En su mensaje, el mandatario aseguró que el resultado era “virtualmente imposible” y que se logró revertir a partir de una estrategia coordinada en los planos político, jurídico y diplomático. “Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible”, sostuvo.

El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia que había condenado al país a pagar cerca de 18.000 millones de dólares, una cifra que incluía intereses y que representaba un riesgo significativo para las cuentas públicas.

La decisión judicial determinó que los reclamos por daños no resultaban válidos bajo la legislación argentina y dejó sin efecto la obligación de transferir acciones de la compañía. De esta manera, la Argentina queda, al menos por ahora, eximida de afrontar ese pago millonario.

Durante su discurso, Milei cuestionó la estatización de YPF realizada en 2012 y mencionó a Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, a quienes vinculó con la decisión. El Presidente calificó aquella medida como “una aventura suicida” por sus posibles consecuencias económicas y legales.

En ese sentido, advirtió sobre los efectos del “populismo” en la economía, al señalar que puede generar beneficios inmediatos pero deteriora la confianza internacional y la seguridad jurídica en el mediano plazo.

El mensaje fue grabado en la Casa Rosada y contó con la presencia de funcionarios del Gabinete, entre ellos Karina Milei, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Aunque los demandantes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, especialistas consideran que la probabilidad de que el caso sea revisado es baja, lo que refuerza el alcance del fallo favorable para el país.