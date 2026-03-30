ATE acuerda con Río Negro reabrir paritarias

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno de Río Negro acordaron reabrir las paritarias el próximo 9 de abril y avanzar con el pago de recategorizaciones adeudadas a empleados públicos.

El entendimiento se alcanzó en una reunión realizada en Buenos Aires entre Rodolfo Aguiar y Alberto Weretilneck, que se extendió durante casi dos horas.

Durante el encuentro también se definió la convocatoria a mesas sectoriales para áreas como Desarrollo Social, SENAF, Educación y Trabajo, con el objetivo de abordar problemáticas específicas.

Desde el gremio señalaron que el reconocimiento de la deuda por recategorizaciones constituye un paso clave, ya que se trata de un monto millonario que impactará directamente en los salarios.

Además, se anticipó que para la próxima audiencia se contará con un detalle preciso de los trabajadores alcanzados y los montos correspondientes.

ATE adelantó que en la negociación insistirá con la continuidad de la discusión salarial, la estabilidad laboral y el pase a planta permanente.