Neuquén incorporará inteligencia artificial en los semáforos para mejorar el tránsito

El intendente de Neuquén anunció desde el Congreso Internacional de Intendentes en Barcelona que la ciudad incorporará inteligencia artificial en el sistema de semáforos, una medida que busca optimizar el tránsito mediante el monitoreo y ajuste automático en tiempo real.

Según explicó, la tecnología permitirá que los semáforos se adapten al flujo vehicular, generando una “onda verde” más eficiente y reduciendo la necesidad de intervención manual. “Ya lo hicimos en los trámites y con el chatbot CAPI, que ofrece respuestas inmediatas a los vecinos. Ahora lo aplicaremos al tránsito”, señaló.

El jefe comunal informó que ya se ordenó licitar el sistema de IA, como parte del plan de modernización urbana que impulsa el municipio.

Además, anticipó que desde marzo de 2026, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo, se incrementará un 20% la frecuencia del transporte público para atender la mayor demanda. Actualmente, más de 110.000 vecinos utilizan el servicio a diario, con un 90% de satisfacción positiva según datos municipales.