spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, noviembre 6, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

El Concejo Deliberante definió el cronograma de debate del Presupuesto 2026

LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

La comisión interna de Hacienda, Presupuestos y Cuentas del Concejo Deliberante de Neuquén se reunió este martes para analizar los puntos del Orden del Día. El encuentro, encabezado por José Luis Artaza, comenzó pasadas las 9 de la mañana.

Durante la sesión, los concejales revisaron solicitudes de vecinos vinculadas a licencias comerciales, contribuciones por mejoras y pagos de calles, entre otros temas. En cada caso, se trabajó junto a las áreas municipales correspondientes para evaluar la situación socioeconómica de los solicitantes y la viabilidad de los trámites.

Algunas de las presentaciones obtuvieron dictamen favorable y pasarán a tener Estado Parlamentario, mientras que otras seguirán en evaluación.

Además, la comisión definió el cronograma de tratamiento del Presupuesto 2026 y los principales instrumentos de planificación municipal:

  • Miércoles 12 de noviembre: Tarifaria 2026
  • Viernes 14 de noviembre: Presupuesto General 2026
  • Miércoles 19 de noviembre: Plan Anual de Obras Públicas y Plan de Urbanismo y Hábitat 2026
  • Jueves 20 de noviembre: Presupuesto de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano 2026

El Concejo destacó que este calendario busca asegurar un tratamiento ordenado y participativo de las herramientas económicas del próximo año.

Previous article
Neuquén incorporará inteligencia artificial en los semáforos para mejorar el tránsito
Next article
Nueva posta policial en la Península Hiroki
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Tensión en la previa de la primera paritaria 2026 entre el gobierno provincial y ATEN

NEUQUÉN 0
El gobierno provincial convocó a los gremios estatales a...

Nueva posta policial en la Península Hiroki

LA CIUDAD 0
La Municipalidad inauguró una nueva posta policial en la...

Figueroa impulsa una reforma del Código Fiscal con 18 cambios clave

NEUQUÉN 0
El gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley...

Más leídos

Tensión en la previa de la primera paritaria 2026 entre el gobierno provincial y ATEN

NEUQUÉN 0
El gobierno provincial convocó a los gremios estatales a...

Nueva posta policial en la Península Hiroki

LA CIUDAD 0
La Municipalidad inauguró una nueva posta policial en la...

Figueroa impulsa una reforma del Código Fiscal con 18 cambios clave

NEUQUÉN 0
El gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.