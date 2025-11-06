El Concejo Deliberante definió el cronograma de debate del Presupuesto 2026

La comisión interna de Hacienda, Presupuestos y Cuentas del Concejo Deliberante de Neuquén se reunió este martes para analizar los puntos del Orden del Día. El encuentro, encabezado por José Luis Artaza, comenzó pasadas las 9 de la mañana.

Durante la sesión, los concejales revisaron solicitudes de vecinos vinculadas a licencias comerciales, contribuciones por mejoras y pagos de calles, entre otros temas. En cada caso, se trabajó junto a las áreas municipales correspondientes para evaluar la situación socioeconómica de los solicitantes y la viabilidad de los trámites.

Algunas de las presentaciones obtuvieron dictamen favorable y pasarán a tener Estado Parlamentario, mientras que otras seguirán en evaluación.

Además, la comisión definió el cronograma de tratamiento del Presupuesto 2026 y los principales instrumentos de planificación municipal:

Miércoles 12 de noviembre: Tarifaria 2026

Tarifaria 2026 Viernes 14 de noviembre: Presupuesto General 2026

Presupuesto General 2026 Miércoles 19 de noviembre: Plan Anual de Obras Públicas y Plan de Urbanismo y Hábitat 2026

Plan Anual de Obras Públicas y Plan de Urbanismo y Hábitat 2026 Jueves 20 de noviembre: Presupuesto de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano 2026

El Concejo destacó que este calendario busca asegurar un tratamiento ordenado y participativo de las herramientas económicas del próximo año.