spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, noviembre 6, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Nueva posta policial en la Península Hiroki

LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Municipalidad inauguró una nueva posta policial en la Península Hiroki, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la prevención en el sector del Paseo Costero, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

El edificio fue diseñado para uso exclusivo de la fuerza policial y funcionará como punto de control, descanso y base operativa, permitiendo una mayor presencia en el área.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa forma parte del esquema de servicios de la Península Hiroki y busca garantizar mejores condiciones de trabajo para el personal policial, además de reforzar la cobertura en los principales espacios públicos.

La nueva posta permitirá organizar patrullajes, realizar cambios de guardia y asistir a vecinos y turistas que visitan la zona. Según explicaron, la medida se enmarca en un plan integral de prevención y cooperación institucional para consolidar entornos más seguros.

Previous article
El Concejo Deliberante definió el cronograma de debate del Presupuesto 2026
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Tensión en la previa de la primera paritaria 2026 entre el gobierno provincial y ATEN

NEUQUÉN 0
El gobierno provincial convocó a los gremios estatales a...

Figueroa impulsa una reforma del Código Fiscal con 18 cambios clave

NEUQUÉN 0
El gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley...

Tromen, la IA del MPF que digitaliza sumarios y agiliza denuncias

NEUQUÉN 0
El Ministerio Público Fiscal (MPF) puso en marcha en...

Más leídos

Tensión en la previa de la primera paritaria 2026 entre el gobierno provincial y ATEN

NEUQUÉN 0
El gobierno provincial convocó a los gremios estatales a...

Figueroa impulsa una reforma del Código Fiscal con 18 cambios clave

NEUQUÉN 0
El gobernador Rolando Figueroa presentó un proyecto de ley...

Tromen, la IA del MPF que digitaliza sumarios y agiliza denuncias

NEUQUÉN 0
El Ministerio Público Fiscal (MPF) puso en marcha en...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.