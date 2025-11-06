La Municipalidad inauguró una nueva posta policial en la Península Hiroki, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la prevención en el sector del Paseo Costero, una de las zonas más concurridas de la ciudad.

El edificio fue diseñado para uso exclusivo de la fuerza policial y funcionará como punto de control, descanso y base operativa, permitiendo una mayor presencia en el área.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa forma parte del esquema de servicios de la Península Hiroki y busca garantizar mejores condiciones de trabajo para el personal policial, además de reforzar la cobertura en los principales espacios públicos.

La nueva posta permitirá organizar patrullajes, realizar cambios de guardia y asistir a vecinos y turistas que visitan la zona. Según explicaron, la medida se enmarca en un plan integral de prevención y cooperación institucional para consolidar entornos más seguros.