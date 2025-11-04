Claudia Argumero quedó a cargo del Ejecutivo municipal

La presidenta del Concejo Deliberante de Neuquén, Claudia Argumero, asumió temporalmente la conducción del Ejecutivo municipal hasta el 29 de noviembre, fecha prevista para el regreso del intendente Mariano Gaido.

El jefe comunal viajó al exterior el 29 de octubre, como parte de una agenda oficial que comenzó en Río de Janeiro (Brasil), donde participó de la convención internacional de gas y petróleo junto a la comitiva encabezada por el gobernador Rolando Figueroa.

Tras la feria, Gaido se trasladó a Barcelona (España) para asistir a un encuentro mundial de alcaldes de ciudades digitales, un foro que reúne a municipios que aplican tecnologías innovadoras e inteligencia artificial en la gestión pública.

El viaje incluye la promoción del Polo Científico Tecnológico de Neuquén capital y la búsqueda de vínculos internacionales en temas de transformación digital y ciudades inteligentes.

Neuquén forma parte del grupo de diez municipios digitales del país, con sistemas basados en IA para consultas ciudadanas, pago de servicios y una plataforma web interactiva que simplifica trámites y gestiones.

Durante la ausencia del intendente, el Concejo Deliberante continuará su actividad bajo la vicepresidencia primera de Victoria Fernández, en un mes que se anticipa con definiciones políticas e institucionales dentro del cuerpo legislativo.