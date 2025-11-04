spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 4, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Claudia Argumero quedó a cargo del Ejecutivo municipal

LA CIUDAD
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

La presidenta del Concejo Deliberante de Neuquén, Claudia Argumero, asumió temporalmente la conducción del Ejecutivo municipal hasta el 29 de noviembre, fecha prevista para el regreso del intendente Mariano Gaido.

El jefe comunal viajó al exterior el 29 de octubre, como parte de una agenda oficial que comenzó en Río de Janeiro (Brasil), donde participó de la convención internacional de gas y petróleo junto a la comitiva encabezada por el gobernador Rolando Figueroa.

Tras la feria, Gaido se trasladó a Barcelona (España) para asistir a un encuentro mundial de alcaldes de ciudades digitales, un foro que reúne a municipios que aplican tecnologías innovadoras e inteligencia artificial en la gestión pública.

El viaje incluye la promoción del Polo Científico Tecnológico de Neuquén capital y la búsqueda de vínculos internacionales en temas de transformación digital y ciudades inteligentes.

Neuquén forma parte del grupo de diez municipios digitales del país, con sistemas basados en IA para consultas ciudadanas, pago de servicios y una plataforma web interactiva que simplifica trámites y gestiones.

Durante la ausencia del intendente, el Concejo Deliberante continuará su actividad bajo la vicepresidencia primera de Victoria Fernández, en un mes que se anticipa con definiciones políticas e institucionales dentro del cuerpo legislativo.

Previous article
Con récord de inscriptos, 430 guardavidas rindieron la reválida anual en Neuquén
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Zapala se prepara para una nueva edición del Festival Patagónico de la Empanada

ENTRETENIMIENTOS 0
Los días 14, 15 y 16 de noviembre, la...

Starlink: SpaceX lanza una advertencia global por antenas que podrían quedar fuera de servicio

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
SpaceX comenzó a enviar una advertencia a los usuarios...

Olimpiadas Bomberiles IAPG 2025 en Cutral Co

NEUQUÉN 0
Una dotación de bomberos neuquinos participa en las Olimpiadas...

Más leídos

Zapala se prepara para una nueva edición del Festival Patagónico de la Empanada

ENTRETENIMIENTOS 0
Los días 14, 15 y 16 de noviembre, la...

Starlink: SpaceX lanza una advertencia global por antenas que podrían quedar fuera de servicio

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
SpaceX comenzó a enviar una advertencia a los usuarios...

Olimpiadas Bomberiles IAPG 2025 en Cutral Co

NEUQUÉN 0
Una dotación de bomberos neuquinos participa en las Olimpiadas...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.