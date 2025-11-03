Con récord de inscriptos, 430 guardavidas rindieron la reválida anual en Neuquén

Con un nuevo récord de participación, la Municipalidad de Neuquén llevó adelante este sábado la prueba de reválida para 430 guardavidas que prestarán servicio durante la próxima temporada estival en los balnearios de la ciudad y otras localidades del interior provincial.

El examen se desarrolló en el balneario Brun de Duclot, en Valentina Sur, donde los participantes atravesaron una evaluación médica, física y técnica. La prueba consistió en nadar 580 metros contracorriente, realizar una práctica de rescate acuático y completar una instancia de RCP, coordinada por la Cruz Roja Argentina.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, destacó que se trata de “una de las pruebas más exigentes y reconocidas de la región”. Además, precisó que el 80% de los participantes son de Neuquén capital, mientras que el resto proviene de distintas localidades del interior.

El Operativo de Seguridad Balnearia comenzará el 15 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de marzo, con cobertura en los cinco balnearios municipales: Albino Cotro, Gustavo Fahler, Sandra Canale, Brun de Duclot y Solalique. También habrá presencia en Isla Verde, la playa de calle Linares y otros sectores del río Limay, con cuatro motos de agua, dos semirrígidos y personal certificado como conductores náuticos.