Operativo para regularizar conexiones eléctricas clandestinas

La Subgerencia de Cobranzas, Conexiones y Renovación Tecnológica detectó más de 500 conexiones eléctricas clandestinas en el sector de Colonia Nueva Esperanza, además de cruces de red hacia zonas pertenecientes al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

El operativo de regularización comenzará en los próximos días y tendrá un abordaje técnico y social. Desde el área explicaron que el objetivo no es sancionar, sino prevenir accidentes y proteger a la comunidad. “Regularizar las conexiones es cuidar vidas y preservar la red eléctrica”, indicaron.

Los equipos recorrerán el barrio para informar a las familias sobre los riesgos de las instalaciones irregulares y la importancia de acceder al servicio de manera segura y responsable.

“Manipular una conexión sin las condiciones adecuadas pone en riesgo la vida, no solo de quien la realiza, sino también de los vecinos, trabajadores y niños que juegan cerca”, advirtieron en un comunicado.

El programa apunta a prevenir accidentes eléctricos, reforzar la infraestructura y promover un uso responsable de la energía en los barrios de Neuquén.