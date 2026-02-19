Neuquén incorpora el upstream al régimen RIGI

Las inversiones vinculadas al upstream de gas y petróleo en Neuquén fueron incorporadas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en una medida que apunta a acelerar proyectos, atraer capitales y fortalecer el desarrollo energético.

El gobernador Rolando Figueroa aseguró que la decisión representa “un nuevo punto de inflexión” para la provincia y la vinculó con las gestiones realizadas ante el ministro de Economía Luis Caputo, con aval del presidente Javier Milei.

Según se informó, el esquema otorgará mayor previsibilidad y reducción de cargas fiscales, lo que impactará en los costos de las empresas y permitirá incrementar la actividad, la producción y el empleo en el sector hidrocarburífero.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la medida también contribuirá al superávit de la balanza energética, al aumento de la recaudación y a la integración regional con mercados como Chile, Brasil y Uruguay.