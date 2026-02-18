RIGI: Neuquén busca sumar inversiones del upstream

El gobernador Rolando Figueroa informó que Neuquén está próximo a firmar la incorporación de las inversiones del upstream al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un planteo que la provincia había realizado en diciembre ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para incluir los proyectos vinculados al petróleo y al gas.

La medida apunta a la producción incremental de hidrocarburos, con el objetivo de generar condiciones que favorezcan la llegada de capitales y mejoren la eficiencia de la industria.

El mandatario sostuvo que el esquema permitirá incentivar nuevas inversiones en un contexto de ventana productiva acotada, en referencia al plazo estimado para desarrollar y comercializar los recursos energéticos.

En paralelo, confirmó la participación neuquina en la Argentina Week, que se realizará el mes próximo en Nueva York y contará con la presencia del presidente Javier Milei.

La agenda prevé un encuentro con inversores el 9 de marzo y la presentación de proyectos provinciales el 12 de marzo, en una instancia orientada a promocionar la oferta energética y productiva ante el mercado internacional.

El anuncio se da en un escenario en el que la provincia busca consolidar su posicionamiento como destino de inversiones en el sector hidrocarburífero.