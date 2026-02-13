Acuerdo para exportar GNL desde Río Negro

El Gobierno de Río Negro informó la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto entre YPF, Eni y XRG para avanzar en el proyecto Argentina LNG, iniciativa vinculada a la exportación de gas de Vaca Muerta.

El entendimiento contempla una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL, a partir de dos unidades flotantes de licuefacción. El esquema integra producción, procesamiento, transporte y exportación de gas. El próximo paso será avanzar en la Ingeniería Básica y en la estructuración técnica, comercial y financiera, con el objetivo de alcanzar la Decisión Final de Inversión en el segundo semestre de 2026.

Según se detalló, la Provincia firmó acuerdos que establecen condiciones sobre permisos, inversiones y aportes económicos, además de mecanismos vinculados a empleo local y desarrollo de proveedores.

El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que el objetivo es que las inversiones tengan impacto en el empleo y la actividad económica provincial.

En términos económicos, se prevé un aporte comunitario de USD 25 millones desde la Decisión Final de Inversión y la puesta en operaciones del aeropuerto de San Antonio Oeste. Con el inicio de la operación comercial, se sumarían USD 24 millones anuales durante la vida útil del proyecto, además de cánones y tasas estimados en USD 10 millones anuales.

El proyecto incluye un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y 526 kilómetros, un poliducto paralelo, una planta de fraccionamiento en territorio rionegrino y dos buques licuefactores ubicados a siete kilómetros de la costa.