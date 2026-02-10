spot_img
martes, febrero 10, 2026
Neuquén distribuirá 32.000 garrafas entre Confluencia e interior

ENERGIA
Redacción
El gobierno de Neuquén autorizó la compra de 32.000 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 10 kilos a YPF Gas SA, mediante el decreto provincial 178/2026. El precio unitario de cada envase fue fijado en 15.000 pesos.

La operatoria incluye la contratación de Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa) para el transporte y la distribución del insumo en distintas regiones de la provincia.

Según el detalle oficial, 11.000 garrafas serán destinadas a la zona de la Confluencia, mientras que las 21.000 restantes se distribuirán en localidades del interior neuquino.

La provisión de GLP se enmarca en la Ley 26.020, que regula el abastecimiento de este combustible para hogares que no cuentan con acceso al gas natural por redes, un escenario que aún se registra en distintos sectores del territorio provincial.

El costo de distribución asciende a 14.229,85 pesos por unidad, lo que eleva la inversión total de esta operatoria a 935.355.200 pesos, de acuerdo a lo establecido en el decreto.

Neuquén es una de las principales provincias productoras de gas del país y abastece a gran parte del sistema nacional, aunque en diversas localidades y barrios de la provincia persisten viviendas que dependen del suministro de GLP para uso doméstico.

Shell desmintió una posible salida de Vaca Muerta
Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

