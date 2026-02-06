spot_img
sábado, febrero 7, 2026
Shell desmintió una posible salida de Vaca Muerta

ENERGIA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El CEO global de Shell, Wael Sawan, desmintió versiones que indicaban una posible venta de activos de la compañía en Vaca Muerta y una eventual salida de Argentina.

La aclaración se produjo luego de la difusión de informaciones atribuidas a agencias internacionales que sugerían una revisión del portafolio de activos de Shell en el país.

Horas antes, representantes de Shell Argentina SA mantuvieron un encuentro con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en el que ratificaron la continuidad de la compañía en la cuenca neuquina y aseguraron que no existe una decisión de vender ni abandonar sus activos.

Durante esa reunión, el presidente de Shell Argentina SA, Germán Burmeister, señaló que las versiones difundidas no se corresponden con la estrategia actual de la empresa, que continúa evaluando oportunidades de desarrollo dentro de Vaca Muerta.

Shell participa en distintos proyectos de la formación no convencional, tanto como operadora como en asociación con otras compañías. La empresa inició su actividad en Vaca Muerta en 2012 y se posiciona entre los principales operadores de shale oil del país.

La desmentida oficial fue realizada por Sawan durante la conferencia con inversores y analistas posterior a la presentación de los resultados del primer trimestre de 2026, donde calificó los rumores como “fake news”.

Previous article
Gas cordillerano: cerca de 2.000 pedidos de conexión
Redacción
Redacción

Desarticulan un kiosco narco en Cipolletti

CIPOLLETTI 0
Un llamado anónimo al 0800-DROGAS del Ministerio de Seguridad...

Puesto policial sobre la Ruta 237 incorpora energía solar

NEUQUÉN 0
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) instaló...

Estafa telefónica: declaran inexistentes dos préstamos bancarios

JUDICIALES 0
La Cámara Provincial de Apelaciones revocó parcialmente un fallo...

