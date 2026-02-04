Gas cordillerano: cerca de 2.000 pedidos de conexión

La demanda de gas natural en la zona cordillerana registró una respuesta inmediata tras el destrabe de las obras de infraestructura. Según informó la distribuidora Camuzzi, desde la liberación oficial de las factibilidades, el lunes 5 de enero, se contabilizaron cerca de 2.000 pedidos de conexión en las localidades abastecidas por el Gasoducto Cordillerano Patagónico.

Del total de solicitudes, el 25% ya se encuentra en la instancia de inspección final, paso previo a la colocación del medidor. En esta etapa, técnicos de la empresa verifican que las instalaciones domiciliarias cumplan con las normas vigentes y los requisitos de seguridad establecidos por el ENARGAS.

Desde la compañía indicaron que la reactivación del servicio fue posible tras la finalización de las obras de potenciación del sistema, que durante años habían limitado el crecimiento urbano y el acceso al gas en más de 20 localidades de la Patagonia cordillerana. También señalaron que el proceso se llevó adelante con el acompañamiento de los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro y Chubut, además de autoridades nacionales.

En Neuquén, las nuevas conexiones están habilitadas en Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes. En Río Negro, alcanzan a Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Comallo, Ingeniero Jacobacci, Onelli y Ñorquinco. En Chubut, el servicio se extiende a Esquel, Trevelin, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, Río Mayo, Alto Río Senguer, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Corcovado y Tecka.

Camuzzi recordó que para acceder al servicio es necesario contactar a un gasista matriculado, quien debe ejecutar la instalación interna y solicitar la inspección final. El listado oficial se encuentra disponible en el sitio web de la distribuidora.