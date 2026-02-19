Río Negro tendrá la mayor planta de fraccionamiento de gas del país

La planta de fraccionamiento de líquidos del gas que se instalará en Río Negro será una de las piezas centrales del proyecto Argentina GNL y marcará un cambio estructural en la matriz productiva provincial. El objetivo no será únicamente exportar gas, sino industrializarlo en origen, generar valor agregado y abrir una nueva etapa económica.

La instalación recibirá los líquidos y gases asociados que llegarán a través de un poliducto de 22 pulgadas que correrá en paralelo al gasoducto desde Neuquén hasta la costa rionegrina. Tendrá una capacidad de transporte de 15.000 toneladas diarias, más de tres veces el volumen actual del país, lo que permitirá procesar la producción en territorio y no solo enviarla al exterior.

Será la planta fraccionadora más grande de la Argentina. Allí se separarán propano, butano y gasolinas naturales, insumos de alto valor para las cadenas petroquímica y energética.

El gobernador Alberto Weretilneck sostuvo que la provincia ingresa en una nueva etapa de desarrollo y dejó atrás el esquema de territorio de paso. La industrialización del recurso permitirá que parte del negocio quede en suelo rionegrino y siente las bases del futuro polo petroquímico.

La planta operará durante los 30 años de vida útil del proyecto, con impacto en empleo directo e indirecto, logística, transporte, mantenimiento, seguros y nuevos servicios industriales.