Petroleros firmaron convenios educativos con beneficios para afiliados

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa firmó dos nuevos convenios educativos que amplían el acceso a la formación para afiliados y sus familias, con descuentos que abarcan desde el nivel inicial hasta el posgrado.

Los acuerdos fueron rubricados a través de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura y forman parte de una estrategia gremial que posiciona a la educación y la capacitación como ejes del desarrollo laboral en una industria en constante transformación.

Uno de los convenios se suscribió con la Universidad Blas Pascal, bajo la modalidad de Convenio de Afinidad, e incluye carreras de grado, tecnicaturas, diplomaturas, cursos y posgrados en formatos presencial, online y semipresencial. El beneficio establece un 10% de descuento en aranceles mensuales, que se eleva al 20% en licenciaturas estratégicas como Higiene y Seguridad Laboral, Operaciones y Logística, Marketing y Comunicación Institucional, además de maestrías en Recursos Humanos, MBA y programas de Salud, Ambiente e Higiene.

En paralelo, el gremio firmó un acuerdo con el Colegio Millaray, que otorga un 10% de descuento en la cuota mensual y un 20% en la matrícula para afiliados en todos los niveles educativos, desde jardín maternal hasta secundaria.

El secretario general Marcelo Rucci remarcó que la iniciativa responde a una política sostenida que coloca a la formación como herramienta central para el crecimiento profesional y la generación de nuevas oportunidades dentro del sector hidrocarburífero.