El proyecto Vaca Muerta Oil Sur alcanza 54% de avance

El gobernador Rolando Figueroa participó este miércoles de una recorrida por la terminal exportadora de Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, donde supervisó los avances del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) junto a su par rionegrino Alberto Weretilneck y al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Durante la visita a la zona de Sierra Grande, la comitiva recorrió la playa de tanques y observó el estado de obra de dos de las seis estructuras de almacenamiento previstas, que presentan dimensiones inéditas para el país, con 82 metros de diámetro, 35 metros de altura y una capacidad de 120.000 metros cúbicos cada una.

El proyecto, considerado uno de los desarrollos energéticos más relevantes de la Argentina, permitirá vincular la zona productiva de Vaca Muerta con la costa atlántica rionegrina mediante un oleoducto de más de 400 kilómetros y una terminal marítima de aguas profundas que posibilitará exportar crudo de manera directa al mercado internacional, sin necesidad de transbordos.

La iniciativa prevé una puesta en marcha temprana con una capacidad inicial cercana a los 180.000 barriles diarios, que en etapas posteriores se elevará a 550.000 barriles por día y podría alcanzar los 700.000 barriles.

El desarrollo presenta actualmente un 54% de avance total, con trabajos en distintos frentes: el oleoducto entre Neuquén y Río Negro, la estación cabecera en Allen, las estaciones de bombeo en Chelforó y Santa Rosa, y la propia terminal de Punta Colorada.

La obra constituye el punto de salida al mundo de los hidrocarburos neuquinos y un componente central para ampliar la capacidad exportadora de la cuenca.