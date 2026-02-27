Newsletter
viernes, febrero 27, 2026
60 expositores en la audiencia del EPRE por tarifas

ENERGIA
Redacción
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) realiza este viernes desde las 10 la audiencia pública por la revisión tarifaria solicitada por EDERSA, con 60 personas e instituciones inscriptas para exponer.

La instancia se desarrolla en modalidad virtual y forma parte del procedimiento previsto en el Marco Regulatorio Eléctrico. En esta etapa no hay aumentos definidos, sino que se inicia el análisis técnico y administrativo del planteo presentado por la distribuidora.

Entre los participantes hay usuarios particulares, asociaciones y representantes de distintos sectores vinculados al servicio eléctrico, que podrán formular observaciones antes de que el organismo adopte una resolución.

La audiencia se transmite en vivo desde las 10 a través del sitio oficial del ente regulador: www.eprern.gov.ar, lo que garantiza acceso público y participación ciudadana durante toda la jornada.

