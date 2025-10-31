Lanzan Tech Day “Neuquén en Red” con IA

El gobierno de la provincia de Neuquén realizará el primer Tech Day “Neuquén en Red – Un Estado mejor conectado” el 6 de noviembre en el Auditorio de Casa de Gobierno. La jornada estará dedicada a la innovación, la inteligencia artificial y la modernización del Estado.

El programa incluye disertaciones sobre inteligencia artificial, conectividad, ciudades inteligentes y gobiernos digitales. Además, se presentará el portal NQN+Ágil, una herramienta digital destinada a simplificar trámites y servicios para los ciudadanos.

La actividad es gratuita y con cupos limitados. Los interesados deben completar el formulario de inscripción en el sitio oficial www.minplanificacion.neuquen.gob.ar.