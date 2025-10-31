spot_img
viernes, octubre 31, 2025
Extinguieron incendio en el Parque Nacional Lanín

NEUQUÉN
Redacción
Less than 1 min.lectura

El Parque Nacional Lanín informó que fue extinguido un foco de incendio en la zona norte del área protegida, originado por descargas eléctricas.

El trabajo de control se extendió durante unas 6 horas, afectando una araucaria, un pastizal de 15×15 metros y varios focos secundarios. En el operativo participaron brigadistas del ICE Norte, un Guardaparque, técnicos de la UGD Norte y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, con apoyo logístico de tres vehículos 4×4.

El monitoreo continuará en los próximos días con un avión vigía contratado por la Administración de Parques Nacionales. Además, se confirmó que el camino interno del Valle Calfiquitra fue habilitado nuevamente.

Lanzan Tech Day “Neuquén en Red” con IA
