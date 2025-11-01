Presupuesto 2026 del TSJ asciende a 389 mil millones

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres, presentó el presupuesto del Poder Judicial para 2026, estimado en $389.456 millones. El proyecto se enfoca en tres áreas: acceso a la justicia, modernización y comunicación.

Los recursos incluyen coparticipación federal por $170.916 millones, recursos propios por $12.000 millones y contribuciones del Tesoro Provincial por $206.540 millones.

El gasto de personal es el principal rubro, con $358.886 millones, contemplando el crecimiento por antigüedad y la creación de 30 nuevos cargos. La planta proyectada será de 2.548 puestos, de los cuales 2.495 son permanentes y 53 temporarios.

El presupuesto de bienes de consumo asciende a $1.850 millones y los servicios no personales suman $22.150 millones, considerando inflación, devaluación y tipo de cambio.

La inversión real alcanza $6.570 millones. De ese total, $3.320 millones se destinarán a obras en Juzgados de Paz en localidades como Picún Leufú, Buta Ranquil, Taquimilán, Las Lajas y Mariano Moreno, junto a ampliaciones y adecuaciones en otros municipios y la construcción de un nuevo edificio en Plottier.

Otros $3.250 millones se asignarán a la actualización tecnológica y adquisición de bienes de uso. También se incluyen fondos para la desfederalización del narcomenudeo, reforzando al Ministerio Público Fiscal, la Defensoría y el Laboratorio de Toxicología.

El TSJ podrá otorgar anticipos por recomposición salarial cuando existan fundamentos objetivos. El expediente 18045 ingresó el 31 de octubre y será analizado junto al presupuesto provincial 2026.