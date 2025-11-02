El Mercado Concentrador cambia sus horarios

El Mercado Concentrador de Neuquén informó que modificará sus horarios de atención a partir del lunes 3 de noviembre. El nuevo horario será de lunes a viernes de 6 a 11, mientras que los sábados y domingos permanecerá cerrado.

Desde la administración del mercado explicaron que la medida busca optimizar la logística y el flujo de clientes y proveedores, mejorar la organización interna y facilitar la circulación de vehículos de carga.

Los comerciantes y vecinos deberán adaptarse a la nueva franja horaria, aunque la administración aseguró que se mantendrán los servicios habituales y el abastecimiento diario sin interrupciones.