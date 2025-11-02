spot_img
domingo, noviembre 2, 2025
Plaza Huincul inaugura nuevo reservorio de agua potable

El municipio de Plaza Huincul puso en funcionamiento un nuevo reservorio de agua potable en el barrio Otaño, con una capacidad de 1.200.000 litros, destinado a reforzar el suministro en la zona sur de la ciudad y mejorar la presión en los sectores más elevados.

La construcción y conexión del sistema finalizó esta semana, y el viernes se realizó la primera prueba con éxito. Según el intendente Claudio Larraza, la estación permite incrementar un millón de litros la capacidad de abastecimiento y compensar los bajos niveles de caudal en épocas de sequía.

El reservorio abastecerá principalmente a los barrios Otaño y Altos del Sur, con posibilidad de ampliar su capacidad en el futuro. Durante el fin de semana continuarán las pruebas de rigor, para que el sistema comience a funcionar a pleno en noviembre, previo al aumento de consumo en verano.

El intendente recordó que esta obra se suma a otras mejoras del sistema hídrico local, como la reparación de tres tanques de 1 millón de litros en el barrio Central, la ampliación de la estación en Altos del Sur en 2,4 millones de litros y la puesta a punto del reservorio del barrio Otaño. “Buscamos garantizar un suministro estable y suficiente para toda la ciudad”, afirmó.

El Mercado Concentrador cambia sus horarios
Embargan bienes de Gloria Ruiz por 120 millones
La Legislatura presenta presupuesto 2026 por 72.300 millones

NEUQUÉN 0
La vicepresidenta 1° de la Legislatura, Zulma Reina, presentó...

Gobierno oficializa nuevo aumento del gas

NACIONALES 0
El Gobierno nacional anunció un aumento del 3,8% en...

Embargan bienes de Gloria Ruiz por 120 millones

JUDICIALES 0
El juez de garantías Lucas Yancarelli, a pedido de...

