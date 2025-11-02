Embargan bienes de Gloria Ruiz por 120 millones

El juez de garantías Lucas Yancarelli, a pedido de la fiscalía, dictó el embargo de bienes y cuentas bancarias de Gloria Ruiz por un monto de 120 millones de pesos, correspondiente a la suma que se investiga en su contra. La causa está centrada en la compra de una camioneta sin justificar el origen del dinero y en la contratación directa de una agencia para spots publicitarios de la Legislatura.

En forma paralela, el magistrado también impuso embargos sobre otra funcionaria imputada por 90 millones de pesos, acusada de la contratación de dos empresas: una para la elaboración de spots junto a Ruiz y otra para el diseño de banners de la Casa de las Leyes, donde figura como implicado Pablo Ruiz.

Los embargos tendrán un plazo de cuatro meses desde la audiencia de formulación de cargos del 17 de octubre de 2025, coincidiendo con el período que la fiscalía tiene para cerrar la investigación antes de solicitar la elevación a juicio. La medida busca asegurar los bienes y garantizar que los montos cuestionados estén disponibles en caso de avanzar la causa.