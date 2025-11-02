spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
domingo, noviembre 2, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

La Legislatura presenta presupuesto 2026 por 72.300 millones

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La vicepresidenta 1° de la Legislatura, Zulma Reina, presentó el presupuesto del Poder Legislativo para 2026, estimado en 72.300 millones de pesos.

Del total, se asignarán:

  • 61.736 millones a personal y contratos
  • 5.569 millones a servicios no personales
  • 1.800 millones a bienes de consumo
  • 569 millones a bienes de uso
  • 374 millones a transferencias
  • 1.900 millones a activos financieros
  • 420 millones a erogaciones figurativas

El gasto se organiza en 19 programas, destacando: Formación y sanción de normas provinciales (22.334 millones), Gestión administrativa, financiera y de control (17.445 millones) y Conducción superior (9.325 millones). También se incluyen programas de modernización, conservación de edificios, jardines maternales, prevención de tortura, biblioteca y difusión legislativa, con asignaciones que van de 228 millones a 3.541 millones según el área.

Previous article
Embargan bienes de Gloria Ruiz por 120 millones
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Gobierno oficializa nuevo aumento del gas

NACIONALES 0
El Gobierno nacional anunció un aumento del 3,8% en...

Embargan bienes de Gloria Ruiz por 120 millones

JUDICIALES 0
El juez de garantías Lucas Yancarelli, a pedido de...

Noviembre tendrá un fin de semana extra largo

TURISMO 0
El calendario nacional de feriados 2025 prevé un fin...

Más leídos

Gobierno oficializa nuevo aumento del gas

NACIONALES 0
El Gobierno nacional anunció un aumento del 3,8% en...

Embargan bienes de Gloria Ruiz por 120 millones

JUDICIALES 0
El juez de garantías Lucas Yancarelli, a pedido de...

Noviembre tendrá un fin de semana extra largo

TURISMO 0
El calendario nacional de feriados 2025 prevé un fin...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.