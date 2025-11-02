La Legislatura presenta presupuesto 2026 por 72.300 millones

La vicepresidenta 1° de la Legislatura, Zulma Reina, presentó el presupuesto del Poder Legislativo para 2026, estimado en 72.300 millones de pesos.

Del total, se asignarán:

61.736 millones a personal y contratos

a personal y contratos 5.569 millones a servicios no personales

a servicios no personales 1.800 millones a bienes de consumo

a bienes de consumo 569 millones a bienes de uso

a bienes de uso 374 millones a transferencias

a transferencias 1.900 millones a activos financieros

a activos financieros 420 millones a erogaciones figurativas

El gasto se organiza en 19 programas, destacando: Formación y sanción de normas provinciales (22.334 millones), Gestión administrativa, financiera y de control (17.445 millones) y Conducción superior (9.325 millones). También se incluyen programas de modernización, conservación de edificios, jardines maternales, prevención de tortura, biblioteca y difusión legislativa, con asignaciones que van de 228 millones a 3.541 millones según el área.