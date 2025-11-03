spot_img
lunes, noviembre 3, 2025
Docentes votarán representantes en el CPE el 26 de noviembre

NEUQUÉN
El próximo 26 de noviembre, los docentes de Neuquén podrán elegir a sus representantes en el Consejo Provincial de Educación (CPE) y en las Juntas de Clasificación y Disciplina, organismos con rango constitucional que aseguran la participación de los trabajadores en la gestión educativa.

Desde la normalización del CPE en 1985, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) ha presentado candidatos para estos espacios, defendiendo la transparencia y la democracia en la educación provincial.

En las últimas diez elecciones, la mayoría de los docentes eligió las propuestas de ATEN tanto para los vocales del CPE como para la integración de las Juntas de Clasificación y Disciplina.

La Constitución de Neuquén establece que el CPE debe contar con representantes del Poder Ejecutivo, los docentes y la comunidad a través de los Consejos Escolares. Por su parte, el Estatuto del Docente y la Ley 1811 regulan la composición de las Juntas, combinando representantes del Gobierno y del cuerpo docente.

