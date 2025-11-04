spot_img
martes, noviembre 4, 2025
Actualizan las tarifas de taxis y remises

NEUQUÉN
Redacción
Quedó oficializada la actualización de tarifas para el servicio de taxis y remises en la ciudad de Neuquén. La medida entrará en vigencia una vez publicada y fija nuevos valores para la bajada de bandera, los recorridos cada 100 metros y los tiempos de espera.

En el caso de los taxis, la tarifa diurna establece una bajada de bandera de $1.795, mientras que cada 100 metros recorridos y cada 30 segundos de espera costarán $179. En la tarifa nocturna, la bajada de bandera será de $2.064, y tanto los 100 metros como el medio minuto de espera tendrán un valor de $206.

Para los remises, la tarifa diurna comenzará con una bajada de bandera de $2.064, con $206 por cada 100 metros o cada 30 segundos de espera. En horario nocturno, la bajada de bandera ascenderá a $2.374, y el valor por tramo o espera será de $237.

El decreto fue refrendado por el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Morán Sasturain, en el marco del esquema de actualización periódica que busca mantener la prestación del servicio y acompañar los costos operativos del sector.

