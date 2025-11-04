Nuevos valores para taxis y remises en la capital neuquina

La ciudad de Neuquén oficializó la revisión tarifaria del servicio de taxis y remises, que comenzará a aplicarse tras su publicación. La disposición establece incrementos en la bajada de bandera, el costo por cada 100 metros recorridos y los tiempos de espera.

Para los taxis, el cuadro tarifario quedó así:

Diurno: bajada de bandera $1.795, cada 100 metros $179, y cada 30 segundos de espera $179.

Nocturno: bajada de bandera $2.064, cada 100 metros $206, y cada 30 segundos de espera $206.

En cuanto a los remises, la tarifa diurna será de $2.064 por bajada de bandera y $206 por tramo o espera. En horario nocturno, los valores ascenderán a $2.374, $237 y $237, respectivamente.

La actualización fue firmada por el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Morán Sasturain, y se enmarca en los ajustes periódicos que buscan acompañar la estructura de costos y garantizar la continuidad del servicio en la ciudad.