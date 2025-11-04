spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 4, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Nuevos valores para taxis y remises en la capital neuquina

ENTRETENIMIENTOSNEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La ciudad de Neuquén oficializó la revisión tarifaria del servicio de taxis y remises, que comenzará a aplicarse tras su publicación. La disposición establece incrementos en la bajada de bandera, el costo por cada 100 metros recorridos y los tiempos de espera.

Para los taxis, el cuadro tarifario quedó así:
Diurno: bajada de bandera $1.795, cada 100 metros $179, y cada 30 segundos de espera $179.
Nocturno: bajada de bandera $2.064, cada 100 metros $206, y cada 30 segundos de espera $206.

En cuanto a los remises, la tarifa diurna será de $2.064 por bajada de bandera y $206 por tramo o espera. En horario nocturno, los valores ascenderán a $2.374, $237 y $237, respectivamente.

La actualización fue firmada por el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Morán Sasturain, y se enmarca en los ajustes periódicos que buscan acompañar la estructura de costos y garantizar la continuidad del servicio en la ciudad.

Previous article
Actualizan las tarifas de taxis y remises
Next article
Habrá corte total para camiones en la Ruta 40 este martes
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Restaurarán el edificio histórico de la Escuela Superior de Música

NEUQUÉN 0
La Provincia de Neuquén iniciará en los próximos meses...

Briatore está en Argentina para cerrar el nuevo contrato de Colapinto con Alpine

DEPORTES 0
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, llegó a...

Saloniti oficializó nuevos cargos en el área de Gobierno municipal

NEUQUÉN 0
El intendente de San Martín de los Andes, Carlos...

Más leídos

Restaurarán el edificio histórico de la Escuela Superior de Música

NEUQUÉN 0
La Provincia de Neuquén iniciará en los próximos meses...

Briatore está en Argentina para cerrar el nuevo contrato de Colapinto con Alpine

DEPORTES 0
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, llegó a...

Saloniti oficializó nuevos cargos en el área de Gobierno municipal

NEUQUÉN 0
El intendente de San Martín de los Andes, Carlos...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.