martes, noviembre 4, 2025
Habrá corte total para camiones en la Ruta 40 este martes

NEUQUÉN
Redacción
Redacción
Vialidad Nacional anunció un corte total de circulación para vehículos pesados este martes 4 de noviembre, entre las 8 y las 12, en la Ruta Nacional 40, entre los empalmes con las rutas 237 y 231.

La medida se debe a trabajos de mantenimiento en el puente del arroyo Las Piedritas, ubicado en el acceso a Villa La Angostura.

Durante el operativo, agentes de Vialidad y Policía controlarán el tránsito en el área afectada.

Desde el organismo se pidió a los conductores respetar las indicaciones del personal en el lugar, circular con precaución y verificar el estado de las rutas antes de emprender el viaje.

Redacción
Redacción

