spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 4, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Saloniti oficializó nuevos cargos en el área de Gobierno municipal

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, formalizó este lunes la designación de Matías Consoli como secretario de Gobierno y de Rodrigo Mariqueo como subsecretario del área.

Ambos funcionarios fueron recibidos por el jefe comunal en su despacho, donde asumieron sus nuevas funciones.

Las designaciones se enmarcan en la reestructuración del Gabinete municipal que impulsa el intendente para el próximo período, con el propósito de fortalecer la gestión y el diálogo con los distintos sectores de la comunidad.

La renovada Secretaría de Gobierno tendrá un rol de articulación transversal con las demás dependencias del Ejecutivo, buscando mejorar la capacidad de respuesta del Municipio ante las demandas de los vecinos.

Matías Consoli se desempeñó hasta ahora como secretario de Economía y Hacienda, cargo que asumió en agosto de 2023. Previamente trabajó en el ámbito privado como Tasador, Martillero y Corredor Público, con especialización en Mediación y Resolución de Conflictos.

Por su parte, Rodrigo Mariqueo ingresó al Municipio en 2016 y cumplió funciones en la Subsecretaría de Producción, el área de Juventud y Modernización y en Intendencia. Además, tiene experiencia en logística de eventos deportivos y se desempeña como trabajador gastronómico.

Previous article
Habrá corte total para camiones en la Ruta 40 este martes
Next article
Restaurarán el edificio histórico de la Escuela Superior de Música
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Restaurarán el edificio histórico de la Escuela Superior de Música

NEUQUÉN 0
La Provincia de Neuquén iniciará en los próximos meses...

Briatore está en Argentina para cerrar el nuevo contrato de Colapinto con Alpine

DEPORTES 0
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, llegó a...

Hallaron sin vida a una joven estudiante de medicina en Cipolletti

POLICIALES 0
Una joven de 23 años, oriunda de Chichinales y...

Más leídos

Restaurarán el edificio histórico de la Escuela Superior de Música

NEUQUÉN 0
La Provincia de Neuquén iniciará en los próximos meses...

Briatore está en Argentina para cerrar el nuevo contrato de Colapinto con Alpine

DEPORTES 0
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, llegó a...

Hallaron sin vida a una joven estudiante de medicina en Cipolletti

POLICIALES 0
Una joven de 23 años, oriunda de Chichinales y...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.