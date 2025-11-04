Saloniti oficializó nuevos cargos en el área de Gobierno municipal

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, formalizó este lunes la designación de Matías Consoli como secretario de Gobierno y de Rodrigo Mariqueo como subsecretario del área.

Ambos funcionarios fueron recibidos por el jefe comunal en su despacho, donde asumieron sus nuevas funciones.

Las designaciones se enmarcan en la reestructuración del Gabinete municipal que impulsa el intendente para el próximo período, con el propósito de fortalecer la gestión y el diálogo con los distintos sectores de la comunidad.

La renovada Secretaría de Gobierno tendrá un rol de articulación transversal con las demás dependencias del Ejecutivo, buscando mejorar la capacidad de respuesta del Municipio ante las demandas de los vecinos.

Matías Consoli se desempeñó hasta ahora como secretario de Economía y Hacienda, cargo que asumió en agosto de 2023. Previamente trabajó en el ámbito privado como Tasador, Martillero y Corredor Público, con especialización en Mediación y Resolución de Conflictos.

Por su parte, Rodrigo Mariqueo ingresó al Municipio en 2016 y cumplió funciones en la Subsecretaría de Producción, el área de Juventud y Modernización y en Intendencia. Además, tiene experiencia en logística de eventos deportivos y se desempeña como trabajador gastronómico.