Restaurarán el edificio histórico de la Escuela Superior de Música

La Provincia de Neuquén iniciará en los próximos meses la restauración integral del edificio histórico de la Escuela Superior de Música, declarado Patrimonio Cultural e Histórico por la Ley N° 3399/2023.

La construcción original, perteneciente a la antigua Escuela N° 2 y levantada en 1912, se encuentra inhabilitada de manera preventiva por la Dirección Provincial de Higiene y Seguridad del Consejo Provincial de Educación.

El proyecto prevé un mapeo de patologías del edificio y trabajos de rehabilitación y conservación, a cargo de especialistas en patrimonio histórico. Se realizarán cateos y ensayos técnicos para identificar materiales y métodos originales, con el fin de mantener las características arquitectónicas originales.

También se renovará el cerramiento perimetral con una inversión de 90 millones de pesos, que incluirá rejas, portones y estructuras metálicas, además de tareas de pintura, refacción de muros y reparaciones estructurales.

En paralelo, se adecuó un sector del auditorio para crear una sala de sonido destinada a la Tecnicatura Superior en Sonido, equipada con tecnología por 15 millones de pesos.

La intervención busca preservar el valor patrimonial del edificio, mejorar la seguridad del predio y ofrecer a los estudiantes instalaciones modernas para la formación musical.