Olimpiadas Bomberiles IAPG 2025 en Cutral Co

Una dotación de bomberos neuquinos participa en las Olimpiadas Bomberiles IAPG 2025, la competencia nacional de habilidades operativas organizada por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG).

El equipo está integrado por la Sargento Gisela Poblete, el Cabo 1° Luis Jara y el bombero Lucas Herrera, quienes representan a la fuerza local en las pruebas que se desarrollan en la ciudad de Cutral Co.

Durante las jornadas, los participantes ponen a prueba su destreza física y técnica en ejercicios de rescate, control de incendios y maniobras con equipos de protección, bajo estándares de competencia profesional.

El encuentro reúne a brigadas y cuarteles de todo el país, con el objetivo de fortalecer la capacitación, el trabajo en equipo y la formación operativa de los cuerpos de bomberos en el ámbito industrial y comunitario.