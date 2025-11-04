spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
martes, noviembre 4, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Olimpiadas Bomberiles IAPG 2025 en Cutral Co

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Una dotación de bomberos neuquinos participa en las Olimpiadas Bomberiles IAPG 2025, la competencia nacional de habilidades operativas organizada por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG).

El equipo está integrado por la Sargento Gisela Poblete, el Cabo 1° Luis Jara y el bombero Lucas Herrera, quienes representan a la fuerza local en las pruebas que se desarrollan en la ciudad de Cutral Co.

Durante las jornadas, los participantes ponen a prueba su destreza física y técnica en ejercicios de rescate, control de incendios y maniobras con equipos de protección, bajo estándares de competencia profesional.

El encuentro reúne a brigadas y cuarteles de todo el país, con el objetivo de fortalecer la capacitación, el trabajo en equipo y la formación operativa de los cuerpos de bomberos en el ámbito industrial y comunitario.

Previous article
Restaurarán el edificio histórico de la Escuela Superior de Música
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Zapala se prepara para una nueva edición del Festival Patagónico de la Empanada

ENTRETENIMIENTOS 0
Los días 14, 15 y 16 de noviembre, la...

Starlink: SpaceX lanza una advertencia global por antenas que podrían quedar fuera de servicio

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
SpaceX comenzó a enviar una advertencia a los usuarios...

Parques Nacionales incorporó 35 brigadistas para reforzar la prevención de incendios

NACIONALES 0
La Administración de Parques Nacionales (APN) informó la incorporación...

Más leídos

Zapala se prepara para una nueva edición del Festival Patagónico de la Empanada

ENTRETENIMIENTOS 0
Los días 14, 15 y 16 de noviembre, la...

Starlink: SpaceX lanza una advertencia global por antenas que podrían quedar fuera de servicio

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0
SpaceX comenzó a enviar una advertencia a los usuarios...

Parques Nacionales incorporó 35 brigadistas para reforzar la prevención de incendios

NACIONALES 0
La Administración de Parques Nacionales (APN) informó la incorporación...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.