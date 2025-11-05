spot_img
miércoles, noviembre 5, 2025
El SMN emitió alerta amarilla por tormentas fuertes en el centro y norte de Neuquén

CLIMANEUQUÉN
Redacción
1 min.lectura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte del territorio neuquino, vigente durante el miércoles 5 de noviembre. Según el reporte, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, aunque podrían superarse en zonas puntuales.

El mapa de alertas del SMN muestra que la franja centro y norte de la provincia se mantiene bajo nivel amarillo, lo que implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Desde el Servicio de Manejo del Fuego, Protección Civil, Seguridad Vial, Policía y Fauna provincial informaron que se mantienen en estado de atención ante la probabilidad de tormentas eléctricas y lluvias intensas.

Las condiciones inestables se mantendrán durante toda la semana

Las autoridades recomiendan:

  • Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.
  • No refugiarse bajo árboles ni postes de luz.
  • Desconectar artefactos eléctricos y asegurar objetos que puedan volarse.
  • Circular con precaución por rutas y caminos rurales.
