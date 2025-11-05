spot_img
miércoles, noviembre 5, 2025
Confirmaron los embargos preventivos contra Gloria Ruiz

El Tribunal de Revisión de Neuquén, integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Marco Lupica Cristo y la jueza Carolina García, confirmó los embargos preventivos dictados contra Gloria Ruiz y otra funcionaria de la Legislatura provincial, en el marco de la causa LEG 327665.

La decisión ratifica lo dispuesto por el juez de garantías Lucas Yancarelli el pasado 30 de octubre, cuando ordenó el embargo de cuentas bancarias y bienes de las imputadas para asegurar una eventual reparación económica.

Las defensas habían solicitado la revisión del fallo, al considerar que los montos fijados eran excesivos y superaban lo reclamado por la fiscalía: unos 120 millones de pesos en el caso de Ruiz y 90 millones en el de la otra funcionaria.

El tribunal, sin embargo, concluyó que la resolución de Yancarelli “fue debidamente fundamentada y se encuentra ajustada a derecho”, por lo que resolvió mantener los embargos.

Los jueces aclararon además que, una vez realizada la tasación de los inmuebles, las defensas podrán pedir una nueva audiencia para solicitar el levantamiento parcial o proponer otros bienes en reemplazo, siempre que se garantice el monto fijado por la fiscalía.

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas fuertes en el centro y norte de Neuquén
Un padre deberá pagar la cuota alimentaria a través de su factura de luz
