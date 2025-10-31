Ruta 46, precaución por obras viales en curso

La Intendencia del Parque Nacional Laguna Blanca informó que continúan los trabajos de repavimentación en la ruta provincial 46, que conecta la ruta nacional 40 con la provincial 24.

La obra, iniciada a principios de agosto, busca mejorar un tramo clave de tránsito en la región. Los equipos viales y el personal se encuentran trabajando sobre la calzada, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y tomar los recaudos necesarios.

Se aconseja además consultar el estado de caminos antes de viajar y transitar preferentemente durante las horas de luz diurna.