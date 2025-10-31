Abren las inscripciones para el Nivel Inicial 2026

La Dirección de Nivel Inicial del Consejo Provincial de Educación (CPE) anunció el cronograma de inscripción para bebés y niños de 1 a 4 años, correspondiente al ciclo escolar 2026.

Las salas de 4 años deberán inscribirse de forma virtual entre el lunes 3 y el viernes 7 de noviembre, a través del sitio oficial https://inscripciones.neuquen.edu.ar. El proceso abarca Jardines de Infantes, Escuelas Infantiles y salas en Escuelas Primarias.

En tanto, la inscripción para salas de 3 años será presencial los días 10 y 11 de noviembre, en cada establecimiento con vacantes disponibles.

Para salas de 2 años, el registro se realizará el miércoles 12 de noviembre, también de forma presencial, en las Escuelas Infantiles habilitadas de distintas localidades, entre ellas Neuquén capital, Centenario, Senillosa, Junín de los Andes, Villa la Angostura, Villa Pehuenia, Cutral Có y Plaza Huincul.

Las salas de 1 año abrirán su inscripción en febrero de 2026, de acuerdo con el Calendario Escolar Situado (CES), según la disponibilidad de vacantes en cada institución.

Las familias pueden realizar consultas vía WhatsApp al 299-4702816, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.