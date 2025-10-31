spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
viernes, octubre 31, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Abren las inscripciones para el Nivel Inicial 2026

NEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La Dirección de Nivel Inicial del Consejo Provincial de Educación (CPE) anunció el cronograma de inscripción para bebés y niños de 1 a 4 años, correspondiente al ciclo escolar 2026.

Las salas de 4 años deberán inscribirse de forma virtual entre el lunes 3 y el viernes 7 de noviembre, a través del sitio oficial https://inscripciones.neuquen.edu.ar. El proceso abarca Jardines de Infantes, Escuelas Infantiles y salas en Escuelas Primarias.

En tanto, la inscripción para salas de 3 años será presencial los días 10 y 11 de noviembre, en cada establecimiento con vacantes disponibles.
Para salas de 2 años, el registro se realizará el miércoles 12 de noviembre, también de forma presencial, en las Escuelas Infantiles habilitadas de distintas localidades, entre ellas Neuquén capital, Centenario, Senillosa, Junín de los Andes, Villa la Angostura, Villa Pehuenia, Cutral Có y Plaza Huincul.

Las salas de 1 año abrirán su inscripción en febrero de 2026, de acuerdo con el Calendario Escolar Situado (CES), según la disponibilidad de vacantes en cada institución.

Las familias pueden realizar consultas vía WhatsApp al 299-4702816, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

Previous article
Cronograma completo del Registro Civil Móvil para la primera quincena
Next article
Ruta 46, precaución por obras viales en curso
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Ruta 46, precaución por obras viales en curso

NEUQUÉN 0
La Intendencia del Parque Nacional Laguna Blanca informó que...

Estafas virtuales desde cárcel de General Roca

POLICIALES 0
La Policía del Neuquén desarticuló una red de estafas...

Tres días de música, sabor y tradición en el Festival Patagónico de la Empanada

TURISMO 0
a ciudad de Zapala se alista para vivir una...

Más leídos

Ruta 46, precaución por obras viales en curso

NEUQUÉN 0
La Intendencia del Parque Nacional Laguna Blanca informó que...

Estafas virtuales desde cárcel de General Roca

POLICIALES 0
La Policía del Neuquén desarticuló una red de estafas...

Tres días de música, sabor y tradición en el Festival Patagónico de la Empanada

TURISMO 0
a ciudad de Zapala se alista para vivir una...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.