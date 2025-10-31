Cronograma completo del Registro Civil Móvil para la primera quincena

La Dirección Provincial del Registro Civil difundió el cronograma de atención del Registro Civil Móvil para los primeros quince días de noviembre. El operativo funcionará de 9 a 14 horas, por orden de llegada, con un cupo máximo de 50 personas por jornada.

En cada punto se podrán tramitar el DNI, pasaporte y cambio de domicilio, con el objetivo de acercar los servicios a los vecinos. Durante noviembre, el dispositivo recorrerá distintos barrios de Neuquén capital y llegará también a Centenario, Senillosa y Cutral Có.

El operativo comenzará el lunes 3 y martes 4 en la comisión vecinal de Parque Industrial (calles 5 y 9).

El miércoles 5 atenderá en el sector San Antonio 2, en calles Montenegro y Maihuenia.

El jueves 6 y viernes 7 se trasladará a Cutral Có, en el Centro Comunitario del barrio Belgrano (Elordi y Ejército Argentino).

El lunes 10 volverá a la capital neuquina, en la comisión vecinal de Unión de Mayo (El Jarillal 845).

El martes 11 estará en el barrio Belgrano (Winter 934).

El miércoles 12 y jueves 13 atenderá en Centenario, primero en Radio Líder (Buenos Aires 366) y luego en el SUM del barrio Villa Obrera (Fernando Rivas 54).

Finalmente, el viernes 14 cerrará su recorrido en Senillosa, en la Radio Municipal (Av. Belgrano 170).

El calendario de la segunda quincena se publicará en los próximos días. Más información y requisitos disponibles en el sitio oficial: http://dprcp.neuquen.gob.ar/.