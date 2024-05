La Municipalidad intensifica el programa Integral de fiscalización de inmuebles no declarados

La Municipalidad de Neuquén intensifica el programa integral de fiscalización de inmuebles no declarados, en cuya primera etapa abarcó a barrios privados y detectó 2.557 lotes que tenían una deuda de $220 millones. Actualmente fiscaliza torres, complejos de departamentos y edificios en distintos sectores de la ciudad, y ya detectó importantes deudas en concepto de tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble.

En cuanto a las propiedades que no tributaban y fueron notificadas durante el primer tramo de la fiscalización, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Mónica Pesce, anunció que el 60% canceló la deuda “y ante la incobrabilidad del resto hemos iniciado el proceso legal para el cobro de la deuda”.

“La importancia de esta fiscalización es poder afrontar en más porcentaje el servicio de recolección de residuos, que es un servicio de excelencia a nivel nacional. Hoy, con lo que se recauda cubrimos solo el 20% de este servicio, el 80% restante lo afronta el municipio con otros recursos propios”, aclaró.

Pesce informó que el cuerpo de inspectores de su cartera se encuentra ahora recorriendo cada barrio relevando complejos de departamentos, que si bien no son edificios en altura se encuentran bajo el régimen de propiedad horizontal.

“En febrero pasado recorrimos los barrios Confluencia y Belgrano y mediante un relevamiento efectuado con fotografías se contabilizaron 41 edificios, de los cuales se verificó que 17 aun no tributaban por unidad funcional y se tuvo que solicitar la modificación pertinente”, explicó la funcionaria.

En otras palabras, al no estar declarados los departamentos los titulares de esos inmuebles no pagan retributivos.

No obstante, siguió Pesce. “estamos notificando y en la mayoría de los casos intimando a los desarrolladores de esos complejos porque siguen siendo responsables solidarios de esa deuda que se genera a favor de la Municipalidad. Por este motivo, vamos a ir con fuertes multas hacia aquellos contribuyentes que no hayan regularizado su situación”.

Recientemente los inspectores detectaron en Terrazas del Neuquén tres complejos de departamentos ubicados sobre las calles Ramos de Sal, Cuerda del Cielo, Raqui y Alicia Pifarre, de los cuales dos no tributan cuando configuran alrededor de 30 unidades funcionales habitadas.

Otro ejemplo reciente citado por Pesce citó es el complejo de la calle Avellaneda y Alberti, donde hay 9 unidades funcionales y 6 cocheras.

La subsecretaria municipal aportó otro dato importante, en el marco de este programa: “Fueron incorporados a la base 131 edificios nuevos y de varios años de antigüedad mediante partidas tributarias provisorias. Durante años usufructuaron los servicios de la Municipalidad sin pagar un peso. Eso es lo que queremos corregir. Estos edificios representan a 21.000 nuevos contribuyentes”.