Javier Milei: “La universidad pública y gratuita no arancelada no está en discusión”

El presidente Javier Milei ratificó que “la universidad va a seguir siendo pública y no arancelada”, en medio de la fuerte tensión tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. El mandatario volvió a reclamar que haya controles en los gastos de las universidades y criticó: “No quieren ser auditados porque están sucios”.

En medio de las múltiples tomas y paros en facultades, Milei criticó: “Los que hacen este revuelo están a favor de que se usen para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política, ¿están a favor del robo? Esos fondos tienen que ser auditados, la pregunta es: ¿Por qué no quieren ser auditados?, no quiere ser auditado el que está sucio, es un chorro, no quieren ser auditados, la política usa a las universidades para financiarse”.

