lunes, octubre 6, 2025
Guardavidas: ya está abierta la preinscripción digital para la reválida

LA CIUDAD
La Municipalidad de Neuquén Capital abrió la preinscripción para la temporada balnearia 2025/2026 en el río Limay, con un sistema totalmente digital a través de la plataforma Muni Express.

Los postulantes deberán ingresar a www.neuquencapital.gov.ar, cargar sus datos, adjuntar la documentación solicitada y obtener fecha para rendir la reválida de guardavidas, prevista para el 2 de noviembre en el balneario Valentina.

El plazo de inscripción se extenderá hasta el 27 de octubre y no habrá prórroga. Las consultas deberán realizarse por correo a seguridadbalnearia@muninqn.gov.ar.

